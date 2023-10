Qual peão de A Fazenda 15 ganhou mais dinheiro em um mês de programa?

A Fazenda 2023 (Record) já completou um mês no ar. Ao longo das últimas semanas, alguns peões acumularam prêmios em dinheiro a partir das dinâmicas de discórdia ou no Hora do Faro (Record).

Confira quanto cada participante já garantiu em apenas 30 dias de programa.

Prêmios em dinheiro de A Fazenda 15

R$ 1 mil — Jenny Miranda, Kamila Simioni, Lily Nobre e Rachel Sheherazade (cada)

R$ 3 mil — Tonzão Chagas

R$ 5 mil — Darlan Cunha e Yuri Meirelles (cada)

R$ 6 mil — Kally Fonseca, Nadja Pessoa e Radamés Furlan (cada)

R$ 10 mil — André Gonçalves e Márcia Fu (cada)

R$ 11 mil — Alicia X e Cariúcha (cada)

R$ 12 mil — Lucas Souza

R$ 15 mil — Cezar Black

R$ 21 mil — Shayan Hagbin

Quem não ganhou nada? Henrique, Jaquelline, Sander e WL não garantiram prêmios em dinheiro no primeiro mês. Já Nathalia Valente, primeira eliminada, deixou o programa sem prêmios.

