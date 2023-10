Dani Calabresa e Bento Ribeiro perdem processo por piada homofóbica na MTV

As defesas de Bento Ribeiro e Dani Calabresa citaram a liberdade de expressão. Para a juíza, os comentários foram ofensivos: "Evidentemente, o tratamento dispensado ao autor é ofensivo, bastando analisar as palavras utilizadas para se referir a ele. Termos como bicha desvelam ojeriza não apenas à orientação sexual de pessoas homossexuais, mas também a essas pessoas propriamente ditas, tendendo a lhes inferiorizar e ridicularizar perante pessoas heterossexuais". Eles também argumentaram que eram apenas apresentadores e não escreveram as piadas, mas não tiveram êxito.

A juíza ainda repreendeu o colunista por citar polêmicas dos dois humoristas no processo. "No presente caso, em que se analisa os danos impingidos à honra do autor, é absolutamente irrelevante se um dos réus se submeteu a tratamento hospitalar de dependência química, ou ainda se outro, diante de caso notório de assédio, acionou a jurisdição como forma de buscar reparação por danos sofridos", escreveu.

Bento Ribeiro, Dani Calabresa e a MTV Brasil ainda podem recorrer da decisão. As defesas das partes foram procuradas para comentar o tema, e este texto será atualizado quando houver resposta.