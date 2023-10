Ex diz que pode ter assinado divórcio de MC Marcinho, mas não lembra

Kelly Garcia também contou que não se recorda de ter pedido o divórcio e que o casamento com MC Marcinho chegou ao fim pelo WhatsApp. "Depois eu perguntei para ela [a advogada] quando foi dada a entrada no divórcio e ela disse: 'foi no dia 1º de agosto', e o divórcio saiu no dia 9 de agosto. Eu até brinquei com ela: 'Nossa que divórcio veloz', a gente, nós dois, eu e Márcio, não tivemos a oportunidade de conversarmos, porque até a nossa separação foi pelo WhatsApp", explicou.

Ainda, Kelly contou que soube do divórcio quando saiu da clínica psiquiátrica em que estava internada para tratar a dependência, em 18 de agosto. "Minha advogada me mandou uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: 'Kelly, seu divórcio saiu', e eu falei para ela o seguinte: 'como assim?'. E ela: 'Você deu entrada no divórcio' e eu falei para ela: 'Mas como? Eu não assinei nada!' e ela 'Você assinou'. Fiquei brigando com ela, chamei minha filha, porque no dia que eu fui no escritório eu não lembrava de ter assinado nada".

Na entrevista, Kelly fez questão de ressaltar que o divórcio não foi um fator preponderante para a morte do cantor. "Eu não sou culpada pela morte dele. Não é justo eu carregar esse fardo", completou.

Kelly Garcia e MC Marcinho ficaram juntos por 20 anos. O cantor morreu no dia 26 de agosto, após passar dois meses internado em um hospital do Rio de Janeiro para tratar complicações cardíacas.