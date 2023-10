Ex-BBB posa nua coberta apenas com pétalas de rosas

Liah Khey, 42, ex-participante do BBB 10, postou, em sua conta no Instagram, fotos de um ensaio onde aparece nua, coberta apenas com pétalas de rosas.

Nas imagens, a famosa aparece totalmente sem roupa, com as flores cobrindo os seios. Os cliquem foram tirados pelo fotográfo Angelo Pastorello, que já fotografou outros artistas, como Carol Castro e Antônio Fagundes.

Na legenda da postagem, Lia escreveu um poema de Fernando Pessoa, que diz: Se soubesse que amanhã morria. E a Primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando havia ela de vir senão no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo; e gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer agora, morro contente, porque tudo é real e tudo está certo?"