Estrela de reality diz que ex teria matado sua filha em acidente de carro

Rachael Leader, estrela do reality "First Dates Hotel", contou, em suas redes que poderia ter sido morta pelo ex, Ashley Henry. De acordo com ela, a tragédia só não ocorreu porque ela teria se recusado a se juntar a ele no Dia dos Pais, em junho.

Ashley e a filha deles, Oria, de dois anos, morreram em um acidente automobilístico há cerca de quatro meses. Pai e filha faleceram no caminho de volta para casa, quando bateram de frente com um caminhão em 18 de junho.

O acidente aconteceu na vila de Anwick, em Lincolnshire