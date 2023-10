Elas por Elas: Renée pega Helena na mentira, sofre preconceito e se vinga

Renée (Maria Clara Spinelli) não vai deixar barato após pegar Helena (Isabel Teixeira) na mentira em "Elas por Elas". Após descobrir que a amiga mentiu sobre não ter emprego para Tony (Richard Abelha), a dona da padaria ouvirá comentários preconceituosos da megera e se vingará.

Na trama da novela das seis, Renée perdeu tudo quando o marido, Wagner (César Mello), foi embora com o dinheiro da família e a deixou atolada em dívidas. Para sair do buraco, ela pediu para que Helena arranjasse um emprego para Tony em sua empresa, pedido que foi negado pela amiga com a desculpa de que não havia vagas abertas.

Nos próximos capítulos do folhetim, Renée ouvirá a verdade da boca de Helena. As duas irão se reunir com as amigas na festa na casa de Lara (Deborah Secco), e a mãe de Tony ouvirá quando a megera falar mal de sua família para Jonas (Mateus Solano).