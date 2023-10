Dolly Parton não gosta de novas tecnologias e ainda se comunica por fax

Dolly Parton, 77, participou do programa The View e, durante a entrevista, confessou que não gosta de novas tecnologias e ainda se comunica por fax.

Ela afirma que não quer entrar 'nesse mundo', se referindo a celulares e modernidades na comunicação. "Na verdade, não quero entrar nesse mundo. Estou cercada por gente suficiente", diz a cantora.

Parton contou que é irritada pelos amigos com esse assunto. "Kenny Rogers costumava me irritar com isso. Eu disse: 'Olha, vou te mandar uma mensagem por pombo-correio se precisar entrar em contato com você. Você sempre parece saber como me contatar quando quer alguma coisa!'", conta ela, se referindo ao músico morto em 2020.