A Fazenda tem promessa, fala racista, punição e especulação sobre Galisteu

Em dia de Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2023 (Record), os peões continuaram repercutindo a formação da quarta roça da temporada.

Teve peoa fazendo promessa caso retorne Fazendeira, expressão racista sendo usada, incômodo com sujeira e até mesmo especulações sobre a apresentadora Adriane Galisteu.

Confira:

Kally faz promessa se voltar Fazendeira e Jaque dispara: 'Chega de folga'

Kally fez uma promessa caso volte Fazendeira.

Kally: "É mesmo... vai ser ela [Lily] no lixo. Eu ainda vou dizer assim: 'essa pessoa vai para o lixo pelo fato de observar muitos absorventes que têm no lixo, no vaso, então vai ter mais cuidado, então a pessoa vai realmente para o lixo por conta disso'."

Jaquelline: "Estou vendo os discursos... todo mundo que ela [designar tarefa] ela vai falar algo."

Kally: "Vou, minha filha. Vou ser humilde, vou ser uma pessoa boa, vou voltar com mais amor no coração, mas o que é para falar eu vou falar."

Kally: "O Ton vai... qual que dá mais trabalho e tem que acordar mais cedo?"

Rachel: "O boi."

André: "O touro."

Kally: "Então vai para o touro. Ton touro, 'TT', super combina."

Expressão racista

A Fazenda 2023: Kally usa termo racista Imagem: Reprodução/PlayPlus

Kally usou uma expressão racista enquanto conversava com seus aliados. Na situação, citou "inveja branca" e "inveja preta".

Os peões estavam pontuando sobre pessoas invejosas e Kally disparou: "Não tem inveja branca, toda inveja é preta, continua sendo inveja".

A frase acaba associando pessoas negras a questões negativas, conforme o professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Wallace Corbo.

No sentido da expressão, "branca" suavizaria a ideia negativa de "inveja", indicando que, dessa forma, seria uma "inveja boa" ou uma "inveja sem maldade".

Louça suja

No início da tarde na sede, Radamés, Yuri, Lily e Shay reclamaram ao ver a quantidade de louça suja na pia.

Lily: "Não é minha, não vou lavar. Cada um tem que aprender a lavar suas coisas"

Shay: "Tem uns três que não fazem nada..."

Radamés completou: "Não tiram nem o copo de cima da mesa, o mínimo. Pessoal deixa prato na pia com comida. Já ia ajudar muito se tirasse [o resto de comida do prato];

O Fazendeiro Yuri elevou o tom das críticas: "Bando de mimado, a outra tem chef em casa, sabe nem mexer nos bagulhos direitos". sacanagem

Lily: "Aí a gente se estressa e tá errada".

Punição

A Fazenda 2023: Lucas causa nova punição na sede Imagem: Reprodução/PlayPlus

Lucas Souza causou uma nova punição na sede.

Os peões que estavam do lado de fora da sede foram chamados para entrar e o Fazendeiro Yuri leu a punição.

"Todo e qualquer peão que se dirigir à área dos animais durante o período de trato deve obrigatoriamente usar as galochas, mesmo que não esteja fazendo alguma obrigação", leu.

A punição foi ficar sem café até a próxima reposição.

Lucas se 'acusou': 'Desculpa, gente, foi eu'.

Jenny detona Radamés

Jenny e Simioni se voltaram contra Radamés e o chamaram de "falso". O jogador salvou Black da berlinda — ao invés da mãe de Bia Miranda — e colocou André em seu lugar.

Jenny: "Falso do car*lho. E o Tonzão vem de historinha para o meu lado, tomar no c*."

Simioni: "Conversa com ninguém, não. Quem quer cumprimentar, quer, quem não cumprimenta, não quer, se f*der também."

Jenny: "Aí o Tonzão me chamou, chamou a Lily: 'não é mais para vocês tocarem no assunto'. Falei: 'quem está tocando no assunto é ele, eu não toquei em nada'. Ele que tocou no assunto, quis aparecer, se fazer de vítima [Cezar]."

Jenny: "Eles estão se achando porque ficaram do lado do Black, o Henrique, Radamés... eles estão muito debochados, mas o jogo vira, calma."

Favoritos de Galisteu?

A Fazenda 2023: Nadja e Jenny comentam sobre Adriane Galisteu Imagem: Reprodução/PlayPlus

Nadja e Jenny conversavam sobre a formação da quarta roça na tarde de hoje, quando comentaram sobre a apresentadora do programa, Adriane Galisteu.

Nadja apontou que pelo tom que Galisteu usou com Black, ele pode ser favorito. "Ela [Adriane] pareceu que gosta do jogo deles. Ela falou assim, 'pode sair daí Cezar Black, pode descansar seu coração. Eu ouvi tudo. Eu pego tudo'"



Jenny: "Ela acho que não vai com minha cara. Toda vez que dou boa noite, ela não responde."



Nadja: "Não sei, de repente ele está agradando a todos."



Jenny: "Mas ela não pode passar nenhum tipo... ela sendo a apresentadora, ela não passar deixar passar nada. Acho que não tem nada a ver."

