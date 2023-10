Desesperada, Graça se humilha para Irene de joelhos em 'Terra e Paixão'

Graça (Agatha Moreira) verá seu mundo cair após Irene (Gloria Pires) descobrir que Danielzinho não é filho de Daniel (Johnny Massaro) em Terra e Paixão. Colocada para fora da mansão dos La Selva, a filha de Tadeu (Claudio Gabriel) vai se humilhar de joelhos para a vilã em busca do perdão.

Na trama da novela das nove, Graça fingiu ter engravidado de Daniel para que seu filho herdasse a fortuna de Antônio (Tony Ramos). No entanto, o bebê é fruto do caso da jovem com Marino (Leandro Lima), que aceitou não assumir a paternidade para que a criança tivesse um futuro entre os La Selva.

O golpe de Graça caiu por terra após Agatha (Eliane Giardini) desvendar a mentira. Por pura maldade, ela avisou Irene que a jovem estava enganado a família, e colocou uma pulga atrás da orelha da mulher de Antônio.