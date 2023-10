Cezar 'desmascara' jogo de Simioni em A Fazenda: 'Está por trás de tudo'

Na despensa, Cezar revelou que Simioni é a grande "manipuladora" de A Fazenda 2023 (Record). O participante apontou que ela é a "mandante" e "orientadora" das meninas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Cezar: "Henrique falou que a Simioni foi a 'mandante' a pedir para as meninas [Cariúcha e Jenny] se posicionarem dessa forma. Vocês concluem o que com isso?"

Cezar: "A Simioni está fazendo toda a manipulação das meninas para as meninas errarem e se estreparem. Ou seja, ela está fazendo as meninas de escudo. Porque, se você for perceber, quem vai lá e replica o que ela fala? A Jenny. Quem replicou o que ela falou da outra vez, orientou? Cariúcha. Quem vai para a linha de frente? Cariúcha e Jenny."

Cezar: "A Simioni, que foi a pessoa que mandou elas falarem, fica onde? Por trás. Como a pessoa inteligente, sensata, que não se envolve. Ela abre a boca várias vezes: 'eu não me envolvo com isso, não compactuo, não tenho nada a ver, penso que elas erram' (...). Fica por trás como se não tivesse feito nada."

Kally: "E o Brasil não está vendo nada?"

Cezar: "Óbvio, quem não está vendo é a galera aqui dentro. Porque ela mantém a postura de se manter calada, plena e ficar nesse discurso de 'não me envolvo, cada um faz o que quer da vida'."

Cezar: "E se realmente ela for a pessoa que está por trás, que está pensando e mandando as outras replicarem, ela é a pior pessoa, e não as meninas. Elas estão muito erradas, são ruins porque são as porta-vozes, porém, se ela for a pessoa que está orientando e manipulando, ela está por trás de tudo. Ela está induzindo as pessoas a fazerem as coisas erradas."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar a nova fazendeira? Resultado parcial Total de 3732 votos 26,10% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 46,09% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 27,81% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3732 votos

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu