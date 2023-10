Por que De Luca não deve ser preso por omissão de socorro a Kayky Brito?

Para especialista procurado por Splash, Bruno de Luca não deve ser preso. O mestre em direito das relações sociais pela PUC-SP Leonardo Pantaleão diz que, no caso envolvendo os dois famosos, já havia outras pessoas ajudando Kayky Brito, então não deve incidir crime em relação a De Luca.

Bruno de Luca foi autuado por omissão de socorro após pedido do Ministério Público. O delegado responsável pelo caso, Ângelo Lages, havia descartado a possibilidade de indiciá-lo — o promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva, no entanto, apontou De Luca como "o único que teria saído do local logo após o atropelamento, sem adotar qualquer providência para prestar socorro, nem mesmo saber que algum socorro ou solicitação havia sido feita".

Em depoimento à Polícia Civil do Rio de Janeiro, Bruno de Luca afirmou que o acidente aconteceu após se despedir de Kayky e que apenas ouviu o impacto do atropelamento, mas não sabia que o amigo era a vítima. O apresentador afirma ter descoberto apenas no dia seguinte, quando estava em São Paulo.