Após visitar túmulo, Irene confessa pecado imperdoável em 'Terra e Paixão'

Irene visitará o túmulo de Daniel. Ramiro dirá a Kelvin que, para protegê-lo, não pode contar nada sobre Sidney (Paulo Roque).

Irene mandará Ramiro se livrar de Sidney. Por fim, Irene pedirá perdão a Daniel, afirmando que era Caio quem deveria estar no carro no momento do acidente.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.