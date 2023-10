Após ganhar prêmio, Lucas Lima se declara para Sandy: 'Ex-esposa linda'

Na noite de terça (17), Lucas Lima, 41, saiu como vencedor da categoria ator revelação no Prêmio Bibi Ferreira, que premia o teatro musical brasileiro. Ele ganhou por sua atuação na peça "Once - O Musical".

Logo após a vitória, o cantor fez uma postagem no Instagram. Entre os agradecimentos, há uma declaração para sua ex-mulher Sandy.

Primeiro, Lima agradece a equipe e o elenco do musical: "Aos nossos produtores/gladiadores Dani e Marco Griesi e Renata Alvim, que aliás eu ainda acho de uma irresponsabilidade tremenda tu ter me chamado pra fazer a peça e eu te agradeço por isso pro resto da vida. Nosso elenco, meus irmãos, parceiros de trincheira, que me intimidaram absurdamente quando eu vi o tamanho do talento e competência de vocês, e que foram tão pacientes, tão delicados e generosos comigo, que me ensinaram e que me carregaram até aqui."