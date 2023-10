Anitta divulga novas fotos quentes com Damiano David: 'Trabalho difícil'

Anitta divulgou novas fotos dos bastidores de "Mil Veces", em momentos quentíssimos com Damiano David, vocalista do Måneskin.

Nas redes sociais, a cantora elevou as temperaturas ao aparecer sem camisa, sentada no colo do italiano.

"Um trabalho muito difícil haha", ironizou a cantora. Em resposta, Damiano comentou: "Não tão difícil".