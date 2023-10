André nega estratégia de Radamés: 'Se esconde no jogo, é influenciado'

Após Jaquelline elogiar a jogada de Radamés em A Fazenda 2023 (Record), André negou que o peão tivesse critérios ou estratégia. O jogador de futebol tirou Cezar da quarta roça e colocou o ator.

Jaquelline: "Eu não gosto do jogo do Radamés, mas, ontem, ele se colocou no jogo. Porque, querendo ou não, ele tirou uma pessoa que foi mais votada da casa, principalmente pelas pessoas que ele anda. Acha que não deve ter sido cobrado pelo Yuri, pelos meninos?"

Jaquelline: "Eu não gostei que ele te colocou, mas ele se afirmou no jogo. Não teve medo."

Kally: "Não teve medo da maioria da casa."

André: "Mas ele não tinha saído. Ele fala que não tem jogo, mas ele está comprometido até o último fio de cabelo. Ele não teria nenhum motivo para me colocar, ele só me colocou para salvar o grupo dele."

André: "Porque ele se esconde no jogo, ele não teve critérios. Ele é, sim, influenciado."

Pouco antes, Kally e Jaquelline também tinham opinado sobre a jogada de Radamés na formação da quarta roça.

Jaquelline: "Ontem, o Radamés se queimou um pouco com o grupão, com as meninas."

Kally: "Mas ele foi homem, porque ele disse a Black que se tivesse um poder desse ia tirar ele. Eu gostei porque provou lealdade e também não foi pela maioria. Poucos têm essa coragem de dizer o que acham, o que pensam."

Kally: "Até então, eu tinha muita amizade com todo mundo aqui porque ninguém nunca me atingiu diretamente como ontem, com as palavras na dinâmica."

Jaquelline: "Você sofreu muito, amiga."

