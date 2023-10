Fazenda: Madrugada tem nova treta entre Jaque e Nadja e parabéns para Yuri

Os peões de A Fazenda (Record) tiveram uma madrugada razoavelmente tranquila após a formação da quarta roça da temporada — com apenas uma discussão na sede. Confira os destaques da noite abaixo.

Novo capítulo na treta Jaquelline x Nadja

A Fazenda 2023: Nadja e Jaquelline discutem após a formação de roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Jaquelline e Nadja discutiram mais uma vez sobre o mesmo assunto: o passado das duas e as situações vividas entre elas fora da sede.

Nadja chamou a ex-BBB de "queimada". Por sua vez, Jaque chamou a participante do Paiol de "brega" e afirmou que ela "só vive de reality".

Jaquelline: "E você só vive de reality, meu amor. Quando sair daqui, tenta outro. Porque você só vive disse. Coitado do seu engajamento: umas fotos bregas com conteúdos bregas!"

Parabéns para Yuri

A Fazenda 2023: Peões cantam parabéns para Yuri Imagem: Reprodução/PlayPlus

Yuri Meirelles completa 23 anos nesta quarta(18) e ganhou um parabéns especial na sede. Na madrugada de hoje, todos os peões se juntaram na sala para celebrar o aniversário do modelo.

A comemoração ainda contou com um "com quem será" com Nathalia Valente e a tradicional "ovada".

Jaque e Raquel opinam sobre a próxima prova

A Fazenda 2023: Jaquelline e Rachel torcem contra Jenny na Prova do Fazendeiro Imagem: Reprodução/PlayPlus

Jaquelline e Rachel conversaram sobre a próxima Prova do Fazendeiro. As aliadas não querem que Jenny vença a dinâmica — e até preferem Nadja no comando da sede.

A quinta Prova do Fazendeiro acontece na noite de hoje, durante o programa ao vivo. Disputam Jenny, Kally e Nadja: uma delas se tornará a nova manda-chuva da casa.

