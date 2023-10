A Fazenda 2023: Peões cantam parabéns para Yuri Meirelles

Yuri Meirelles completa 23 anos nesta quarta-feira (18) e ganhou um parabéns especial na sede de A Fazenda 2023 (Record).

Na madrugada de hoje, todos os peões se juntaram na sala para celebrar o aniversário do modelo.

A comemoração ainda contou com um "com quem será" com Nathalia Valente. Yuri e a influenciadora digital tiveram um breve romance na primeira semana do reality show.

Ao final do parabéns, Yuri agradeceu e abraçou os colegas de confinamento.

De surpresa, o modelo levou uma "ovada" de Cezar Black, Tonzão, Shay e WL: "Filhos da p*ta! C*ralho, que susto!".

