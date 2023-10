Jaquelline e Rachel não querem que Jenny seja a próxima Fazendeira

Na madrugada desta quarta-feira (18) em A Fazenda 2023 (Record), após a formação da quarta roça, Jaquelline e Rachel opinaram sobre a próxima Prova do Fazendeiro. As aliadas não querem que Jenny vença a dinâmica — e até preferem Nadja no comando da sede.

Jaquelline: "Eu só não quero que a Jennifer volte Fazendeira."

Rachel: "Eu também não, nossa Senhora!"

Jaquelline: "Prefiro até a peso das feias que feriu meu ego [Nadja] como Fazendeira, o que se torna mais difícil... Não posso negar que ela tem uma torcida boa."

Mais cedo, Jaque teve uma nova discussão com Nadja e acusou a rival de "só viver de reality show".

A quinta Prova do Fazendeiro acontece na noite de hoje, durante o programa ao vivo. Disputam Jenny, Kally e Nadja: uma delas se tornará a nova manda-chuva da casa.

