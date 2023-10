Homofobia, 'turma da covid' e mais: as controvérsias de Zé Neto e Cristiano

Zé Neto x Anitta e a "CPI dos Sertanejos"

No ano passado, Zé Neto criticou Anitta indiretamente em um show em Sorriso (MT). "Não somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. Nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no 'toba' para mostrar se a gente está bem ou mal", disse.

A cantora foi defendida por fãs e famosos, mas Zé Neto disse que não citou o nome de ninguém em sua fala. Até o pai de Anitta se manifestou sobre o assunto: "Esse merd* sempre teve problemas unilaterais com ela. No Festeja, deu ataque porque ela abriu um show sertanejo. Mais tarde, em uma cidade do interior, colocou o ônibus deles trancando a saída da nossa produção."

Durante a confusão, Zé Neto pediu o "fim do ódio" sem citar o nome de Anitta. "Eu respeito cada um pelo seu mérito, pelo seu talento e por tudo... Desculpa por algum posicionamento que eu tive, por alguma fala infeliz que fiz, mas é de coração."

A repercussão da treta deu início a uma discussão sobre uso de verbas públicas em shows sertanejos, levando ao cancelamento e adiamento de apresentações. Em 25 de maio, o MPRR (Ministério Público do Estado de Roraima) abriu investigação sobre a contratação do cantor Gusttavo Lima na cidade de São Luiz (RR), com cachê fixado em R$ 800 mil. Outro show de Gusttavo, em Conceição do Mato Dentro (MG) foi cancelado e uma apresentação de Bruno e Marrone, adiada. A repercussão negativa da fala de Zé Neto teria deixado outros colegas do sertanejo irritados.

Acusação de homofobia

Em 2021, Zé Neto fez gestos afeminados ao vestir uma camisa do São Paulo durante uma transmissão ao vivo. Ele, que é palmeirense, havia perdido uma aposta para Cristiano. "Coloquei essa camisa e já estou me sentindo bem, super bem. Super tranquilo agora", disse, em meio aos risos do apresentador Murilo Couto e de Cristiano.