Cineasta israelense é morto pelo Hamas ao tentar proteger esposa e filha

Shaylee se escondeu por mais de vinte horas com a filha antes de conseguir escapar e esperava conseguir fazer a recuperação póstuma do esperma do cineasta, para "dar continuidade" à família deles.

"Espero que tenhamos um milagre e que o procedimento funcione. Todas as pessoas que me ajudaram me prometeram que muitas mulheres israelenses estão tentando realizar os mesmos procedimentos neste momento. Os advogados as ajudaram a chegar ao tribunal o mais rápido possível e agora estão fazendo o mesmo procedimento com os maridos que morreram. Algum dia espero que isto seja permitido por uma lei israelita, a fim de dar às mulheres a oportunidade de continuarem a sua família, e espero que seja chamada de lei Yahav Winner."

Shaylee é conhecida por seu recente filme "Single Light", que estreou no Festival Internacional de Cinema de San Sebastian há três semanas. Ela compareceu ao festival de lançamento com o marido. Seu filme anterior "Neurim", do qual Winner foi produtor, estreou em Cannes em 2020.

O curta-metragem de Winner, "The Boy", ganhou o prêmio de melhor fotografia no Festival Internacional de Cinema de Estudantes de Tel Aviv deste ano.