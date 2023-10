Xuxa diz que tenta se disfarçar, mas foi reconhecida em motel e sex shop

Xuxa, 60, não conseguia passar despercebida por onde passava. A apresentadora confessou na estreia do programa Portugal Show, apresentado por Rafael Portugal, que tentava se disfarçar, mas foi reconhecida em motel e loja de sex shop.

A apresentadora foi no motel com o Junno Andrade, seu atual parceiro e com quem vive um relacionamento há dez anos. "Ele estava de boné e eu de peruca. Na hora de passar o cara fez assim: 'Tudo bem?'. E eu estava de máscara. Não tem jeito".

No programa, a apresentadora também revelou ter trauma de festas de aniversário. "Não curto muito, porque a Marlene fazia três aniversários. Um dia com as pessoas que ela achava importante, outro com meus amigos e um terceiro com os fãs".