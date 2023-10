Leão Lobo: Unidos jamais serão vencidos

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (17). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

Nesta segunda-feira (16) em A Fazenda 15, numa prova de memória, rapidez e principalmente sintonia, Radamés soube escolher com inteligência o seu "parça" da vez: mister Henrique Martins. Deu muito certo e o ex-jogador conseguiu o Poder da Chama Laranja.

Depois, no jogo do "Manipulador e Marionete", o caso mais grave foi o de Cezar Black. Ele foi acusado, por Jenny e Lily, de agressão à mulher, quando vimos que quem manipulou tudo bem antes foi Simioni, plantando um discurso pronto para Jenny. Um papo, aliás, nada a ver com a situação que se discutia.

Com relação a essa acusação, é preciso que o programa se posicione como se manifestou nos casos envolvendo Rachel e Lucas, porque o Brasil viu que Cezar é inocente.

NOTAS DE A FAZENDA

Dou nota 10 para o papel de vilã de Simioni, que planta o mal o tempo todo e ninguém na sede se toca, pelo menos até agora. E nota 7 para a pantomima de Márcia Fu. Que figura farsesca!

