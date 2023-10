Sylvia Design nega conhecer Walcyr Carrasco e diz que famoso pede desconto

"Vim trabalhar de empregada doméstica em São Paulo. Cheguei com 16 anos. Vim três dias dentro do ônibus comendo farinha com frango", acrescentou.

Paixão por joias: "É mais fácil você me ver saindo de casa sem calcinha do que sem alguma coisa pendurada no pescoço".

Ela lembra de uma entrevista que trouxe visibilidade e marcou a sua carreira, além de desconhecer Carrasco, autor da atual novela das 9, "Terra e Paixão", da Globo. "Jô Soares foi o pulo da gata da Sylvia Design", contou ela. Ao ser questionada sobre Walcyr Carrasco, respondeu: "Não sei quem é ele".

Sylvia também diz que personalidades do meio artístico são 'gente como a gente' e costumam pechinchar. "Famoso também pede desconto".