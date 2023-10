Preta Gil diz que Record 'pagou muito melhor' que a Globo por novela

"Lembro que na segunda novela, que foi na Record, já tinha tido essa angústia lá, jovem de chegar no estúdio e está sem o texto na ponta da língua, então falei 'nessa eu vou estudar', até porque eles estavam me pagando muito melhor, então me dediquei, em respeito até aos meus colegas", declarou.

Apesar da dedicação, Preta Gil admitiu que fez a novela na Record por dinheiro, mas apostava no fracasso da trama devido a má qualidade dos efeitos especiais. Entretanto, ela destcou que se surpreendeu com o sucesso do folhetim.

"Quando eu aceitei, eu falei: 'Tem tudo pra dar errado'. "Os efeitos especiais, imagina, gente, aquela coisa tosca. Eu li a sinopse da novela e falei: 'Não vai dar certo'. Mas o dinheiro era bom", contou.

"Lembro que era uma loucura gravar, porque eles gravavam com uma roupa verde para fazer os efeitos espaciais depois. Eu, em pânico. "Fiz um show em Cabo Verde na época, na África, e o aeroporto estava lotado. Eu perguntei: 'Tem alguma autoridade, alguém chegando comigo?' Minha produtora respondeu: 'Estou vendo as pessoas com cartazes escrito Helga', nem ela lembrava o nome da minha personagem. Saí no aeroporto, peguei minhas malas e as pessoas gritando 'Helga'. Foi uma loucura, eu amei", completou.