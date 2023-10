Quem é Mariana Maciel, bailarina flagrada aos beijos com Luísa Sonza?

Luísa Sonza, 25, foi vista aos beijos com a bailarina Mariana Maciel, 24, em uma balada em São Paulo. O vídeo do momento foi publicado pelo Portal Leo Dias.

Luísa está solteira desde o fim do relacionamento com Chico Moedas — ela tornou o fim público ao ler uma carta no Mais Você (Globo) no último dia 20.

Quem é Mariana Maciel?