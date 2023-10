'Lupin' terá 4ª temporada? Entenda final da terceira parte da série

Diop, porém, recebe uma carta na cadeia, que descobrimos ser do vilão Hubert Pellegrini, o homem de quem o protagonista buscou se vingar nas duas primeiras temporadas. Não se sabe, porém, se Diop sabe de quem é a carta, mas ela veio dentro do livro de Lupin "A Vingança de La Cagliostro" com uma foto de Assane criança, segurando uma edição da obra.

"O enigma está em você dentro do segredo de sua alma. Para prender você e dar confiança, abracei o amor que você fingiu ter por mim. Talvez você acreditasse que eu sentisse e acabou me amando de verdade, perdendo assim toda a lucidez", diz a mensagem.

A carta levanta dúvidas sobre a mãe de Assane, já que ela narra a carta junto com Pellegrini. Não se sabe se a mãe do protagonista foi usada pelo vilão em um plano elaborado para colocá-lo na cadeia. A cena também mostra Juliette Pellegrini (Clotilde Hesme), filha do vilão, sugerindo que ela pode voltar na próxima temporada.

A quarta temporada ainda não foi confirmada pela Netflix, mas o final da terceira parte é aberto para a vingança da família Pellegrini e para o possível envolvimento da mãe de Assane no esquema.