Lily passa perrengue com ovelhas e perde a paciência: 'Estão de sacanagem'

Lily enfrentou algumas dificuldades no cuidado com as ovelhas hoje (17) em A Fazenda 2023 (Record). Veja o que aconteceu.

A peoa tentou direcionar as ovelhas para fora, mas os animais sempre davam um jeito de retornar para o local da comida.

Lily: "Ai, não... vai, filha, para lá. Vem!"

Lily: "Não, não, não! Aí não, para lá, vai, meu Deus do céu."

Lily: "Vamos embora. Meu Deus! Gente, estão de sacanagem, né?"

