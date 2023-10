Leão: 'Faustão ficou chato na Globo, tomara que João não siga esse destino'

João Guilherme Silva, 19, conversou com a coluna de Lucas Pasin em Splash sobre o Programa do João, atração semanal que ele estreia próximo sábado (21) na Band. João define o projeto como 'um programa de auditório inovador, sob o comando do mais jovem apresentador do Brasil".

Leão Lobo, apresentador do Splash Show, observou que João está começando a trilhar a mesma rota televisiva de Fausto Silva - que também estreou na Band antes de ir para a Globo. "Acho que vai ser o Perdidos na Noite dele - um programa bem descontraído, onde ele possa ir se firmando como apresentador para depois ser enquadrado pela Globo um dia e virar aquela coisa chata que o pai dele virou."

Leão considera que Faustão perdeu a graça ao trocar o Morumbi pelo Projac. "Quando falo que ficou chato, é porque [o Domingão do Faustão] foi um [típico] programa da Globo, burocratizado. O Faustão era maravilhoso quando fazia o Perdidos na Noite: era solto, era divertido, era outra pessoa. O menino está começando a ir pelo [mesmo] caminho."