Juju Salimeni rebate crítica sobre corpo masculino ao exibir fotos sensuais

Juju Salimeni, 37, decidiu compartilhar um vídeo com diversas fotos sensuais para rebater críticas do corpo masculinizado.

A modelo publicou um vídeo com imagens na academia e, em seguida, uma sequência de fotos de lingerie, maiô e biquíni. "Dizem que mulher musculosa fica parecendo homem?O que vocês acham?", questionou na legenda do vídeo. No vídeo, ela citou que essas críticas acontecem a respeito de mulher que "treina muito".

"Não aguento", respondeu o noivo de Juju, o empresário Diogo Basaglia, 27.