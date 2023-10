Giovanni é filho de quem em 'Elas por Elas'? Origem do rapaz é mistério

Se você continuar me tratando mal desse jeito, todo mundo vai saber a verdade. Sua filha, seu genro, o Giovanni. Vai pagar pra ver a reação deles quando descobrirem que o Gio não é o filho da Helena e do Jonas?

Miriam, em Elas por Elas

A verdade sobre o nascimento de Giovanni não será revelado tão cedo no folhetim de Thereza Falcão e Alessandro Marson. Para piorar a situação, o fato de que o rapaz não é filho de Jonas também pode explicar o motivo do DNA não ter apontado laços de sangue entre ele e Ísis.

Desta forma, a jovem ainda pode ser filha de Jonas com Adriana (Thalita Carauta). No passado, o rapaz estava noivo da veterinária quando a traiu com Helena. A traição acabou com Helena grávida, mas, ao que tudo indica, o bebê que nasceu não foi Giovanni.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.