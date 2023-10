Fazenda: Irmã de Márcia Fu comenta desabafo de peoa: 'Mãe solo e guerreira'

Na manhã de terça-feira (17), na sede de A Fazenda 2023 (Record), Márcia Fu desabafou com Simioni sobre a criação de seu filho, Gabriel.

No papo, a ex-medalhista olímpica revelou que sempre arruma tempo para o filho e que faz tudo por ele. Além disso, pontuou que o pai do menino não é presente.

Márcia: "Aqui é descanso perto do que eu faço em casa, mamão com açúcar. Pergunta se o pai quer saber... Não vale a pena passar o car*lho? Vale muito!"

É muito bonito, mas é muito cansativo, tem horas que acho que não vou aguentar. Márcia Fu

À Splash, por meio da assessoria de imprensa da peoa, sua irmã, Cida, comentou a declaração.

"Então, antes de qualquer coisa, peço a empatia de todos que desejam falar sobre a ausência do pai do Gabrielzinho, afinal, ele é uma criança que ainda não entende muitas coisas. Esse é um assunto pessoal que compete apenas a minha irmã falar sobre, no entanto, se a Márcia sentiu no coração de expor essa ferida em rede nacional o que eu posso falar sobre é o que é verdade: ela é mãe solo e uma mulher guerreira. Como eu já disse outras vezes, Márcia já passou por poucas e boas nessa vida, mas sempre de cabeça erguida e se hoje ela está nesse programa, é pelo filho Gabriel, de 11 anos".