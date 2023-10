Ex-A Fazenda, Valentina Francavilla exibe 'corpo real' em maiô: 'Tô assim'

Valentina Francavilla, ex-A Fazenda, compartilhou com seus seguidores no Instagram um vídeo de maiô mostrando seu corpo real.

Na rede social, a atriz, que também foi assistente de palco do Programa do Ratinho (SBT), refletiu sobre preconceito contra pessoas com corpos fora do padrão.

"Quero mostrar pra vocês como eu realmente tô. Eu tô assim, exatamente assim", escreveu na legenda.