Cezar questiona mudança de peoa: 'Se achando a maioral, a dona da casa'

Em papo com seus aliados, Cezar Black refletiu sobre a mudança de comportamento que sentiu em Lily em A Fazenda 2023 (Record). Para o peão, a participante está mais arrogante.

Cezar: "Veja a roda: Cariúcha, Simioni e Jenny. Cariúcha saiu. Simioni, Jenny, Nadja, Lily e Márcia. Está indo uma pior que a outra, mais agressiva. Lily está se transformando em outra pessoa, fala numa arrogância, numa prepotência, com o salto lá em cima, a cabeça."

Kally: "Mas ela estava assim com Jaquelline quando ela estava com a Nath. Vi na primeira festa olhares horríveis, assim [indicou cara de superioridade]. Para cima de Jaquelline e Jaquelline fingindo estar bêbada, eu percebi, mas não quis dizer à Jaque, só que no outro dia a Jaque me contou: 'ai, amiga, eu percebi, eu vi'."

Cezar: "A Lily estava falando mal de você desde os primeiros cinco minutos de festa. A Lily está numa arrogância, numa prepotência, se achando a maioral, a dona da casa, ela fala assim... o jeito, falar com os outros assim, é arrogância. Ela não era assim, ela ficou assim depois que começou a andar com essa galera."

Cezar: "A Márcia, meu Deus do céu, parece..."

Kally: "Não, ela sempre se mostrou assim. Quando Nath saiu, ela abaixou mais a bola. Quando Laranjinha saiu, abaixou mais ainda. Agora está voltando de novo a ser."

Cezar: "A roda dos prepotentes, dos arrogantes."

Além de reclamar de Lily, Cezar também comentou sobre Jenny Miranda e afirmou que despreza seu pedido de desculpas.

