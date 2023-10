Advogado de Bruno de Luca discorda do MP sobre omissão de socorro a Kayky

A defesa de Bruno de Luca discorda do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e da Justiça do Rio, que acatou pedido do MP para que o apresentador responda por omissão de socorro no acidente sofrido por Kayky Brito.

"Em momento algum Bruno De Luca pode ser acusado de omissão de socorro, já que várias pessoas já estavam prestando o auxílio necessário, inclusive chamando os bombeiros. Bruno prestou todos os esclarecimentos, não por outra razão concluiu-se pela inexistência de qualquer ato impróprio", disse Rodrigo Brocchi, advogado de Bruno de Luca.

O pedido do MP foi acatado ontem pelo 9º Juizado Especial Criminal. Kayky foi atropelado na Barra da Tijuca, na zona oeste carioca, no início do mês passado.