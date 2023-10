Bruna Surfistinha conta que já recebeu pagamento em moedas: 'R$ 200'

No decorrer da entrevista, Bruna Surfistinha relaoua que, quando iniciou sua carreira como profissional do sexo em 2002, o funcionamento de contas bancárias e cartões de crédito eram mais burocráticos. As mulheres que atuavam neste ramo tinham dificuldade até de abrir uma conta no banco.

"Trabalhava em uma casa noturna em São Paulo, localizada perto de um banco famoso. O gerente precisava bater a meta e teve a sacada de oferecer contas bancárias para todos os profissionais daquele estabelecimento. Inclusive, possuo conta lá até hoje", explicou.

Apesar da evolução sobre os direitos trabalhistas da profissão, durante o podcast, Surfistinha traz luz ao preconceito ainda iminente da profissão.

"Muitas pessoas nos apontam o dedo sem saber que conhecem vários acompanhantes que desempenham o papel às escondidas. Durante minha vida toda, conheci inúmeras acompanhantes de luxo que atuavam em uma cidade diferente da qual moravam para que os maridos não descobrissem." pontua a profissional. "Ouso dizer que todo mundo conhece uma acompanhante de luxo e não sabe." finaliza.