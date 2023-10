O que boicote a Felipe Neto tem a ver com chocolate e Bolsonaro? Entenda

Segundo Felipe, o envolvimento com a política fez as marcas brasileiras pararem de procurá-lo para parcerias. "Os motivos foram os mais variados, desde medo de algumas agências em função da quantidade de bolsonaristas que me odeiam, até agências e marcas com integrantes bolsonaristas em seus conselhos administrativos, que vetavam meu nome sempre que surgia", explicou em entrevista ao site Propmark no ano passado.

A marca de chocolates foi uma das primeiras a fechar um contrato com o youtuber desde o início das polêmicas. Ele falou sobre o assunto com os fãs em seu canal de transmissão no WhatsApp: "Como você deve saber, eu fiquei anos sem ter patrocinadores brasileiros, justamente pelo ódio que os fãs da extrema-direita propagam contra mim. Agora, a Bis resolveu me abraçar".

Quando a parceria foi divulgada, bolsonaristas passaram a boicotar a marca. Nas redes sociais, os conservadores postam vídeos jogando caixas do chocolate fora e incentivando o consumo de marcas concorrentes.

No WhatsApp, Felipe Neto propôs aos fãs uma campanha contra o boicote: "Só existe uma maneira de vencermos isso. Vocês mostrarem a força que nós temos. E onde tiver ódio, a gente precisa jogar amor", escreveu o youtuber.