Atriz Mary Sheila anuncia morte da avó 3 dias após reclamar de hospital

Mary Sheila, 43, anunciou a morte de sua avó, Maria Luciana de Paula, de 89 anos. Na semana passada, a atriz chegou a reclamar do "descaso" recebido no CER (Centro de Emergência Regional) Leblon, no Rio de Janeiro.

"Ela partiu, está nos braços do amado da vida dela. Foi assim que ela falou: 'Estou indo encontrar com meu amado senhor Jesus'. Esse é o legado que minha avó deixou. Legado de fé, de força e perseverança [...] Ela foi, mas me deixou exemplo, legado, ensinamentos, ajudou a formar o meu caráter. Então só tenho a agradecer", disse a atriz em vídeo publicado no Instagram.