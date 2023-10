Dia em A Fazenda 15 tem perrengue com animais e especulações pré-roça

O dia que antecedeu a formação da quarta roça de A Fazenda 2023 (Record), que acontecerá durante o programa ao vivo desta terça-feira (17), os peões dedicaram uma parte do tempo a discutir estratégias.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Algumas peoas também tiveram problemas no trato dos animais e houve ainda peão detonando aliada.

Confira:

Pedido de ajuda para produção

Enquanto cuidava do cavalo Colorado, Alicia ficou preocupada e chamou a produção para ajudá-la.

A peoa mostrou preocupação com o animal em decorrência da mudança do tempo, com a possibilidade de chover. No local em que as tarefas estão designadas, a irmã de MC Daniel pediu a orientação da produção sobre como deveria proceder com o trato do cavalo.

Alicia: "Ele não gosta de ficar na chuva. O que eu faço?"

A produção do reality rural respondeu e norteou Alicia a desempenhar a função. Com áudio baixo, mas audível, indicou que a famosa deveria guardar o cavalo, para que não ficasse exposto na chuva.

Perrengue com ovelhas

Lily enfrentou algumas dificuldades no cuidado com as ovelhas.

A peoa tentou direcionar as ovelhas para fora, mas os animais sempre davam um jeito de retornar para o local da comida.

Lily: "Ai, não... vai, filha, para lá. Vem!"

Lily: "Não, não, não! Aí não, para lá, vai, meu Deus do céu."

Lily: "Vamos embora. Meu Deus! Gente, estão de sacanagem, né?"

'Pergunta se o pai quer saber...', desabafa Márcia com Simioni

A Fazenda 2023: Márcia Fu desabafou com Simioni Imagem: Reprodução/PlayPlus

Márcia Fu desabafou com Kamila Simioni sobre o pai de seu filho. A ex-atleta comentou sobre o que faz pelo filho.No papo, a ex-medalhista olímpica revelou que sempre arruma tempo para o filho e que faz tudo por ele. Além disso, pontuou que o pai do menino não é presente.

Márcia: "Aqui é descanso perto do que eu faço em casa, mamão com açúcar."

Márcia: "Pergunta se o pai quer saber..."

Márcia: "Não vale a pena passar o car*lho? Vale muito!"

Márcia: "É muito bonito, mas é muito cansativo, tem horas que acho que não vou aguentar."

A irmã da peoa comentou a declaração em papo com Splash.

Especulações

Rachel Sheherazade e Lucas refletiram como pode ser formada a berlinda.

Rachel: "Acho que Yuri vai votar no Shay e a casa vai no Cezar, pelas dinâmicas."

Rachel: "Acho que eles [grupo dos crias] emparedar o Paiol, sair alguém do Paiol."

Lucas: "Este cenário é super bom para a gente, para o nosso grupo, sabe por quê? Porque, supondo, o meu voto vai ser no Cezar, então acho que ele vai ser o mais votado da casa e o pessoal vai votar nele também. Então vai Shay, só não sei, estava na roça na semana passada, pode ser que ele vá de Alicia."

Rachel: "Pode ser também ou outra, para aumentar a possibilidade de sair alguém do Paiol."

Lucas: "Meu voto vai ser nele para que ele solte na Simioni, para soltar no grupão, para ele já contar com o meu voto. Acho que pode puxar a Jenny."

Mosquitos mortos

A Fazenda 2023: Jenny Miranda fala de mania de perseguição de Nadja Imagem: Reprodução/PlayPlus

Em uma conversa na casa da árvore, Jenny Miranda contou ter ouvido de Nadja que a peoa encontrou mosquitos mortos em sua toalha.

Jenny: "A Nadja encontrou 2 mosquitos mortos na toalha dela. E aí ela com mania de perseguição: 'Colocaram dois mosquitos mortos em cima de minha toalha'".

"Eu falei: 'Nadja, pode ter morrido lá'. Tinha uma larva em cima da toalha do Sander. Ele trouxe ali de fora", contou.

Simioni: "Tem que tomar cuidado, bater antes".