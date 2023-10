Quem o Fazendeiro Yuri deve indicar para a 4ª roça de A Fazenda 15?

A quarta roça de A Fazenda 2023 (Record) será formada no programa ao vivo desta terça-feira (17). Yuri, o Fazendeiro, terá o poder de indicar um peão direto para os banquinhos.

Quem Yuri deve indicar?

No último sábado (14), no Rancho do Fazendeiro, Yuri conversou com WL, Tonzão e Lily sobre as suas opções de indicação.

Lucas é um dos alvos. "O Lucas por causa do oportunismo na última eliminação. Querendo meter de super feliz pela Mamusca [Márcia Fu], ao invés de falar que foi pela Cariúcha."

André também pode ser o indicado. "Pensando em jogar o André só para testar a força dele, mesmo."

O Fazendeiro ainda falou sobre a possibilidade de colocar um dos participantes que vieram do Paiol na quarta roça — Alicia X, Cezar Black, Nadja ou Shayan.

