Black diz que peoa está arrogante em A Fazenda 15: 'Se sentindo a maioral'

Na madrugada desta terça-feira (17), em conversa com Alicia X, Kally e Shay, Cezar Black opinou sobre o comportamento de Lily Nobre na sede e afirmou que a peoa "se transformou em outra pessoa".

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Black: "Na rodinha Simioni, Jenny, Nadja, Lily e Márcia está uma pior que a outra! Estão agressivas."

Black: "A Lily está transformada em outra pessoa! Ela fala numa arrogância, numa prepotência..."

Alicia, Kally e Shay concordaram com as pontuações do ex-BBB.

Black: "A Lily está se sentindo a maioral, a dona da casa. Ela fala assim, fazendo gestos, apontando para os outros."

Alicia: "Ela não era assim, começou a ficar depois que passou a andar com essa galera."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem é o mais odiado após eliminação de Cariúcha? Resultado parcial Total de 2722 votos 1,91% Alicia X imagem: ANTONIO CHAHESTIAN/ RECORD 1,62% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 3,20% Cezar Black imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 3,23% Henrique Martins imagem: Edu Moraes / Record 1,65% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 10,76% Jenny Miranda imagem: Edu Moraes / Record 1,73% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 15,32% Kamilla Simioni imagem: Edu Moraes / Record 6,36% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record 1,58% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 3,16% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 19,84% Nadja Pessoa imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 1,47% Rachel Sheherazade imagem: Edu Moraes / Record 3,49% Radamés Furlan imagem: Edu Moraes / Record 3,12% Sander Mecca imagem: Edu Moraes / Record 4,89% Shayan imagem: ANTONIO CHAHESTIAN / RECORD 4,81% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 3,27% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 8,60% Yuri Meirelles imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2722 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados