Tonzão detona peão: 'Ele quis me manipular, me fazer de otário'

Em conversa com os crias enquanto comiam pizza em A Fazenda 2023 (Record), Tonzão criticou Cezar Black e disse que o peão tentou manipulá-lo na dinâmica da discórdia.

Tonzão: "Viu a marra dele [Cezar Black]?"

WL: "Ela está sendo soberbo já."

Lily: "Acha que sabe mais que o público."

Tonzão: "Hoje eu dei nele."

Lily: "Ele ficou sem palavras."

Tonzão: "Ele ficou sem argumento."

Yuri: "Único argumento dele foi: 'tu me respeita'. Que ele pegou a dobrinha."

Tonzão: "Tem que me respeitar, ele quis me manipular... falta de respeito, incoerência. O cara estava na minha frente querendo me tirar, acha que eu sou o que? Ele quis me fazer de otário."

