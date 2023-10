Quem é a tiktoker de 25 anos que será primeira-dama do Equador

Lavinia e Daniel se casaram em 2021 e são pais de Alvaro, nascido em 2022, e estão à espera do segundo filho do casal.

Nutricionista clínica, modelo e influencer, a equatoriana acumula milhares de seguidores nas redes sociais. No Instagram são mais de 360 mil seguidores, e no TikTok mais de 242 mil.

Na plataforma de vídeos, Lavinia mostra ser uma pessoa antenada às trends virais da rede e costuma reproduzi-las.

Durante a campanha de seu marido, a imprensa destacou que Lavinia adotou um estilo de figurino inspirado na princesa Diana, e na princesa de Gales, Kate Middleton, além da cantora Carla Bruni, que foi primeira-dama da França na época em que Nicolas Sarkozy, com quem é casada, presidiu o país europeu.

Seu marido, Daniel Noboa, se tornou o mais jovem presidente eleito do Equador. Ele é filho de um dos homens mais ricos do país, é herdeiro de bilionário e começou a carreira política como deputado.

Lavinia estará ao lado de Noboa na presidência em meio a uma onda de violência no Equador. As eleições no país ficaram marcadas pelo assassinato do candidato Fernando Villavicencio, em agosto, durante um encontro político a 11 dias do primeiro turno.