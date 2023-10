Nova atriz das pegadinhas estreia na TV e quer ser 'tachada como gostosona'

Para ela, o desafio mesmo é improvisar na frente das câmeras. E que mais do que se exibir, precisa caprichar no texto, envolver as vítimas de forma leve e divertida, e não economizar nas expressões faciais.

"Gosto do humor, é uma coisa que faz parte de mim. Sou uma pessoa alegre, de bem com a vida, que adora sorrir e fazer as pessoas darem risada. Sempre fui a engraçadinha da turma. Quando surgiu o convite, não pensei duas vezes. Sensualidade e humor combinam comigo", diz.

Além da TV, Simone Oliveira investe nas suas plataformas de conteúdo adulto, faturando com sua intimidade. Ela ainda participa de um concurso de beleza, o Miss Copa do Brasil, representando seu time do coração, a Chapecoense.

"É tudo novo para mim, estou curtindo cada oportunidade e me jogando nos desafios. Estou me descobrindo como modelo, atriz e influencer +18", completou.