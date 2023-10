Musa fitness revela que namorado terminou por ela ganhar 2kg: 'Dispensada'

Deia Cavalheiro, 32, musa fitness eleita recentemente como a Musa de Ipanema 2023, revelou que está solteira após o seu ex-namorado terminar o relacionamento porque ela engordou 2kg.

Nos stories do seu Instagram, a influencer compartilhou o ocorrido com os seus seguidores com o inusitado motivo apresentado por ele.

"Fui dispensada. Ele ficou insatisfeito com um ganho de peso mínimo, mas não me deixei abalar pelas críticas e pelo término. Foi nessa hora que pratiquei minha aceitação do próprio corpo", disse.