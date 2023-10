Lauana Prado sobre referência feminina e LGBT: 'Sertanejo é conservador'

Fazer covers está no DNA de Lauana, principalmente, antes de estourar com seu primeiro sucesso, "Cobaia", em 2018. "Faço covers, desde quando era uma artista anônima. Tinha um canal no YouTube no qual já cantava essas músicas. [Agora] É uma maneira de envelopar isso de maneira diferente, trazer isso com a minha concepção. Rotulei como "Raíz" justamente para de fato fazer essa associação com a música sertaneja clássica, com a cultura sertaneja raiz e com o interior do Brasil que tem essa vivência."