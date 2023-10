Gkay revela que sofre xenofobia por causa de looks: 'Não vou mudar'

Gkay, 30, desabafou em suas redes sociais sobre sofrer xenofobia por causa dos looks eleitos por ela.

No Instagram Stories, a influenciadora respondeu a comentários que recebe sobre falta de interesse de diversas marcas em oferecerem parcerias com ela.

"'Nunca foi tão forte, tão chique, você ser você mesma' É isso que me move. Só eu sei o que passo aqui, sobre ouvir coisas como: mico, não segura o look, não é chique, não queremos nos associar com ela, ela não é elegante... Xenofobia disfarçada, enfim, só eu sei", respondeu.