Cezar cobra produção sobre acusação de agressão: 'Para não passar batido'

Cezar pediu novamente uma intervenção da produção de A Fazenda 2023 (Record) sobre a acusação de agressão feita por Jenny. Em papo com Rachel Sheherazade, criticou a postura da rival.

Rachel: "A Jenny é uma que ataca, ataca, depois vem beijar você."

Cezar: "Aquele dia eu vi no ao vivo, no dia da prova lá."

Rachel: "Vivia elogiando a Simioni, que era inteligente, que aquilo, na hora de puxar para a prova, me puxa? E não quer me prejudicar? Aqui que eu acredito [negou com a mão]."

Rachel: "Quando ela é agressora, que ela está discutindo, ela fica bem. Ela não fica abalada emocionalmente. Agora, quando ela foi descoberta na mentira e foi posicionada lá e apontada, aí ela realmente passou mal. Ficou emocionalmente abalada quando estava na berlinda, mas quando está como acusadora, ela não passa mal."

Cezar: "Foi igual com a Kally lá na frente. Partiu para a briga. Antes de falar as coisas que falei, ela estava grandona, crescendo para cima. 'Seja homem, Kally é uma piranha'."

Rachel: "Tomara que a Galisteu ou o Faro chame a atenção para isso também, porque é outra acusação gravíssima, que pode, não vai, mas que pode afetar a reputação de alguém lá fora. Isso aqui é um jogo para jogar aqui dentro."

Cezar: "E agressão contra uma mulher é crime. Como foi um crime uma acusação falsa de racismo, como foi crime homofobia, tem que ser da mesma forma. Tem que ser da mesma forma citado."

Cezar: "Espero realmente que hoje, em alguma dessas entradas no ao vivo, eles falem, se posicionem sobre para não passar batido. As pessoas são muito irresponsáveis, acham que podem falar tudo, falar o que querem e depois: 'não puxe nada lá de fora'."

O que aconteceu?

Jenny Miranda e Kally se desentenderam após um absorvente ser jogado no vaso sanitário.

Vendo a situação, Cezar se intrometeu e separou as duas peoas, a fim de contê-las evitar uma agressão.

Após o movimento de Black, Jenny acusou o peão de machucar seu braço.

Ao closet, a peoa chamou a produção e disse que estava machucada depois de Cezar separá-la na briga. Em papo com outros participantes, afirmou que estava com o braço vermelho e que ele a puxou. "Eles vão tomar uma decisão. Se ele realmente me machucou, quero que saia da casa", disparou.

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados