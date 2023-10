Cariúcha declara torcida para Rachel ou André em A Fazenda 2023

Terceira eliminada de A Fazenda 2023 (Record), Cariúcha declarou torcer para Rachel (com quem teve diversos embates dentro da casa) ou André vencerem o programa.

A cantora deu a declaração em entrevista ao Link Podcast, ao falar como se comportaria na festa da final. "Vou chamar a Rachel e pedir desculpas a ela, porque com certeza ela chega até a final. O André eu amei, sempre achei ele muito inteligente, equilibrado".

"Eu quero que eles ganhem, a Rachel ou o André", pontuou.

Questionada pelo apresentador Felipeh Campos se iria torcer pela dupla, ela reafirmou. "Vou. Um dos dois. Rachel ou André".

Cariúcha já havia comentado em sua participação no Hora do Faro que pediria desculpas à jornalista por ter dito que ela falou que poderia "pegar alguma doença".. com seu cuspe