Cariúcha sobre haters: 'Pensei até em fazer uma besteira com minha vida'

Em participação no Link Podcast (Youtube), Cariúcha, a terceira eliminada de A Fazenda 2023 (Record), contou que pensou em "fazer uma besteira" com sua vida pelo hate recebido após a eliminação.

Cariúcha: "Agora estou investindo em mim. Quando saí de lá [da Fazenda], saí muito mal. Estava falando com a psicóloga que ela me ajudou muito. Pensei até em fazer uma besteira com minha vida. De tanto hate, de tanta pressão que minha família tomou. Pensei: 'De repente eu me matando é melhor'. Eu pensei em me matar".

Vocês não sabem o que é sofrer hater. As pessoas foram à porta da casa dos meus pais pra ameaçar de morte. Meu advogado teve que entrar com boletim de ocorrência. Meu filho menor de idade não podia sair. Foi uma loucura. Todo mundo sofreu. Cariúcha

"Porque se eu tivesse me ferrado sozinha, ok, mas eles foram em cima da minha família, ameaçaram meus amigos, meu assessor. A galera fez um inferno", completou.

No Podcast, ela disse ainda que torce para Rachel ou André vencerem o programa.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.