'Os haters viraram meus seguidores, meus fãs', diz Cariúcha

Terceira eliminada de A Fazenda 2023 (Record), Cariúcha contou como tem lidado com os haters em entrevista ao R7.

Haters. "No primeiro dia que eu saí tinha muitos haters. No segundo, quando começou a sair algumas reportagens, uns haters viraram meus seguidores, viraram meus fãs. 'Não gostei muito de você no jogo, mas queria que você tivesse ficado' ou 'votei muito para você sair, me arrependo'. As páginas de fofoca também estão arrependidas. 'Está fazendo falta'. Um monte de haters, agora, são meus fãs. Estou ganhando um monte de seguidores".

Postura dentro do jogo. "Eu tinha que privar um pouco algumas palavras, porque o povo não está acostumado muito com a verdade. A galera pede verdade, mas quando vai alguém e fala tudo o que pensa, aí já falam: "opa, pera aí, já não estou gostando". Deveria me privar um pouco de algumas palavras, meio pesadas".

Decepção com Simioni. "Fiquei, principalmente porque eu acreditei. Quando você está ali, está à mercê de tudo, está sem família, sem filho, isolada, sem telefone, está em outro mundo. Eu confiei numa pessoa que se dizia minha irmã, minha amiga, dormia comigo, me abraçava. Ela inventou uma coisa e ela falou com tanta convicção. Como é uma empresária, tem um nome a zelar, em uma emissora tão grande, pensei "impossível ela estar mentindo"".

Fake news do 'cuspe'. "Eu acreditei naquilo e depois vi que era mentira e ela queria me ferrar no jogo mesmo. Isso é bom, porque eu aprendi a não sair confiando em certas amizades. Acho que não tem mais conversa. Já vi vídeos dela me ensinando a articular como falar e tem também falando mal de mim com outras pessoas. Não quero mais. Quero distância".

Pessoas que ainda quer contato fora da casa. "O "docinho" (Henrique), a Jenny, a Lily, a Márcia Fu, o André e o Tonzão, que no momento que eu mais precisei, ele segurou a minha mão, me deu conselhos e me acalmou. O Tonzão é um paizão lá dentro".

Quem vai vencer? "Estou achando que o André ou a Rachel. O André é muito bom jogador".